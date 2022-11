Padrasto que agrediu e matou criança de 3 anos é preso em Ceilândia

Após ser agredida a criança desfaleceu e bateu a cabeça em uma quina, e não resistiu ao entrar em parada cardíaca

Um homem suspeito de agredir e matar o enteado de apenas 3 anos, foi preso, nesta terça-feira (8), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A criança sofreu uma parada cardíaca após as agressões e não resistiu. Na delegacia o padrasto confessou ter desferido tapas no enteado.

A criança chegou a ser levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) em parada cardíaca, após supostamente ter caído de bicicleta. Os médicos suspeitaram das lesões e da versão apresentada pelos familiares e, durante a tarde, informaram à 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte). A mãe da criança e o seu companheiro foram encaminhados para a delegacia, onde ambos foram ouvidos.

A mãe disse aos policiais que estava trabalhando e recebeu uma ligação de seu companheiro informando que a criança havia caído de bicicleta e foi levada ao HRC, então imediatamente ela teria retornado para casa. Já o padrasto disse inicialmente, que a criança havia caído enquanto andava de bicicleta no quintal. Porém, após ser confrontado com as informações levantadas pela investigação ele acabou confessando que agrediu a criança após ela ficar nervosa e agressiva com a ausência de sua genitora.

O autuado disse que desferiu tapas nas pernas e costas da criança, a qual caiu com o rosto na quina de uma mesa e desfaleceu. Em seguida o homem teria se arrependido e acionou o SAMU para o socorro, porém o enteado não resistiu.

O homem foi autuado por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e motivo fútil. Ele foi recolhido à carceragem da DCCP onde ficará à disposição da Justiça. Quanto à mãe da criança a polícia concluiu que ela não teve participação no crime, e foi liberada.