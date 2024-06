Incêndio em vegetação atinge residência em Sobradinho

Por Lucas Dias

redaçã[email protected]

Nesta segunda-feira (17), ocorreu um incêndio no condomínio Bougainville DF 440, região administrativa de Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu realizar o atendimento necessário.

No local da ocorrência, a equipe de socorro verificou que um incêndio em vegetação que começou a uma distância de aproximadamente trinta metros de duas residências e já atingia umas delas, que era construída com madeira.

Devido ao material construtivo (madeira) as chamas se alastraram rapidamente e atingiu a edificação por completo. Os Bombeiros restringiram o incêndio à primeira casa e fizeram a defesa de outra residência vizinha. No momento do incêndio os moradores não estavam presentes no cenário da emergência