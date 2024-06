Incêndio em casa na área de Planaltina resulta em uma vítima transportada ao hospital

Por Késia Alves

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta segunda-feira (17), uma ocorrência em casa lozalizada na área de Planaltina. Na ocasião, uma vítima precisou ser transportada ao hospital.

De acordo com informações do CBMDF, quatro viaturas foram empenhadas por volta das 07h desta seguda-feira. Ao chegar no local, as equipes de socorro verificaram que se tratava de um incêndio em uma edificação localizada no pavimento superior de uma loja.

Os socorristas realizaram as ações de combate ao incêndio, que acabaram com as chamas. A moradora de 24 anos informou aos bombeiros que foi retirada da residência por um vizinho que precisou arrombar a porta. Posteriormente, a vítima foi atendida pela equipe de bombeiros para receber os primeiros socorros.

A vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus na face, nos ombros e nas costas. Sendo assim, foi atendida e transportada para o HRAN em estado consciente, orientada e estável.

A residência possuía aproximadamente 25m², sem divisão de compartimentação e teve seu interior atingido pelas chamas, que dnificou sofá, TV, geladeira, microondas e estante. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apontar as causas, mas a causa do incêndio ainda não foi identificada.

*Com informações do CBMDF