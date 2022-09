Corpo apontado como de diretor de escola aparece carbonizado em carro no DF

O CBMDF chegou quando o veículo estava em chamas, em um local que, segundo a corporação, é usado para descarte de entulho

Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde de quarta-feira (7), dentro de um porta-malas de um carro, às margens da rodovia DF-001, no Distrito Federal. Dentro do veículo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, estavam um telefone celular e documentos de Raphael Seiti Miura Monforte, de 36 anos, diretor do Centro de Ensino Fundamental (CEF) São Miguel Arcanjo, em São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal chegou ao local por volta de 14h50, quando o veículo estava em chamas, em um local que, segundo a corporação, é usado para descarte de entulho.

Segundo os bombeiros, o porta-malas estava fechado e foi preciso usar um pé de cabra para abri-lo. Familiares confirmaram que o carro era de Raphael.

Desaparecimento

O diretor está desaparecido desde a manhã de ontem, quando saiu de casa para comprar um álbum de figurinhas da Copa do Mundo para os dois filhos pequenos, e não retornou.

A 10ª Delegacia de Polícia, localizada no Lago Sul, investiga o caso. Segundo o delegado Tiago Carvalho, apenas a perícia pode confirmar que o corpo se trata realmente do diretor.

“O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a expectativa é que os laudos periciais relacionados ao caso sejam feitos em até 30 dias. Ainda na data de ontem, foram analisados os registros do veículo e também foram coletadas informações sobre a provável identidade da pessoa encontrada naquele veículo”, informou o delegado.

Carvalho também informou à reportagem que não descarta nenhuma linha investigativa e direciona esforços para a coleta de indícios de autoria e prova da materialidade que indiquem a prática de fato criminoso ou não e ainda para esclarecer em que circunstâncias esta conduta foi praticada.

Docente atuava contra o tráfico de drogas

O CEF Miguel Arcanjo, em São Sebastião, suspendeu as aulas. Um comunicado na porta diz que a escola não receberá os alunos nestas quinta (8) e sexta-feira (9). As atividades devem ser retomadas na segunda-feira (12).

Alunos, funcionários e colegas próximos contaram que o diretor fazia um forte trabalho de contra o tráfico de drogas dentro do colégio. Ele seria firme na educação dos alunos.

“Raphael era um excelente professor é conhecido na região por trabalhar fortemente a disciplina dos alunos, principalmente quando o assunto era drogas. Essa linha de investigação não deve ser descartada”, disse o colega Gustavo Aguiar.