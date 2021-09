Confira o que funciona no feriado da Independência

Muitos serviços públicos terão seus horários de atendimento afetados. Confira a escala de funcionamento e programe-se

O Dia da Independência do Brasil acontece no feriado de 7 de setembro. Na data, o funcionamento dos estabelecimentos fica confuso, já que o feriado foi prolongado e a segunda-feira, 6, foi contabilizada como ponto facultativo, decretado pelo Governo do Distrito Federal.

Mas, para quem deseja se divertir e buscar um programa diferente nesta terça-feira, 7, vale conferir o que funciona e o que fecha no DF. Opções de lazer como o Zoológico e o Jardim Botânico estarão abertos.

Por outro lado, muitos serviços públicos terão seus horários de atendimento afetados. Confira a escala de funcionamento e programe-se:

Saúde/vacinação

Na terça-feira (7), os pontos drive-thru do Parque da Cidade e da Torre de TV estarão fechados, excepcionalmente. Já o da Praça dos Cristais, no Setor Militar, estará aberto entre 18h e 22h. Os postos nas cidades também funcionarão no dia do feriado.

Só haverá atendimento nas emergências dos hospitais, nas unidades de pronto atendimento (UPAs) e nos CAPs tipo III. Outras unidades estarão fechadas e reabrem na quarta (8).

A Fundação Hemocentro também fecha no feriado.

Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares

As unidades do Na Hora e os conselhos tutelares não funcionam na terça-feira (7) – feriado nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os conselheiros tutelares ficam de sobreaviso para atender demandas urgentes registradas pela Cisdeca. A central telefônica funciona de segunda a sexta, das 18h às 8h; sábado, domingo e feriados, 24h, pelos telefones: 125 (número gratuito) e (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766.

Transporte público

O transporte público coletivo vai operar durante a terça-feira com a tabela horária de domingo. Nos outros dias a circulação é normal. Os passageiros podem conferir o horário das viagens por meio do site DF no Ponto

Metrô-DF

O Metrô-DF informa que o horário de funcionamento no feriado de terça (7) é de 7h às 19h, assim como no domingo. Está mantida a circulação de cinco trens durante os períodos. Nos demais dias (sábado e segunda), o horário segue o padrão: entre 5h30 e 23h30.

Segurança pública

As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h. A Delegacia Eletrônica da PCDF atende 24 horas por dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também vai operar em regime de plantão 24h, por meio do telefone 193.

Os batalhões da Polícia Militar (PMDF) abrem todos os dias do feriado prolongado e o policiamento segue normalmente.

Defesa Civil

O Sistema de Defesa Civil segue disponível para atender todo o DF, em esquema de plantão no 7 de setembro. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

BRB

O Banco de Brasília (BRB) informa que as agências e os correspondentes bancários não abrem no feriado de 7 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda-feira (6), os pontos de atendimento seguem com o horário convencional, das 9h às 14h, com atendimento exclusivo para o público prioritário entre 9h e 10h.

SLU

As coletas seletiva e convencional do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vão funcionar normalmente no feriado, no ponto facultativo e no fim de semana. O Aterro Sanitário de Brasília (ASB), as gerências de limpeza, as Usinas de Tratamento Mecânico Biológico (usinas de compostagem) e a Unidade de Recebimento de Entulho (URE) também operam normalmente.

Caesb e Neoenergia

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que não haverá expediente na empresa pública nos dias 6 e 7 (feriado), mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. O atendimento remoto, Agência Virtual, App, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio dos canais virtuais da Caesb, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, religação de água, entre outros serviços.

As equipes de emergência e o teleatendimento da Neoenergia Brasília vão funcionar em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia.

Em casos de falta de energia, a Neoenergia pode ser acionada pelo WhatsApp no número (61) 3465-9318. Caso precise falar com o teleatendimento da companhia, ligue 116.

Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

Na terça-feira (7), o Eixão do Lazer estará aberto, portanto o fluxo de veículos fica interrompido das 6h às 18h.

As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (Via Estrutural) e na BR-070 vão ser suspensas somente no dia da Independência.

Unidades socioassistenciais

Os centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) vão fechar no 7 de setembro.

A Unidade de Proteção Social (UPS) 24h e as unidades de acolhimento, o Alojamento Provisório de Ceilândia, as casas de passagem e os abrigos para idosos, crianças e adolescentes, funcionam normalmente, 24h por dia.

Mas, atenção! Só a UPS 24h da L2 Sul é a responsável pelo recebimento das demandas de auxílio por morte para sepultamentos referentes à covid-19.

Restaurantes comunitários

As 14 unidades fechar no feriado.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) informam que o mercado atacadista vai fechar no dia 7.

Torre de TV

Na segunda (6) e terça (7), estará fechada para visitação.

Zoológico

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília informa que o local abre normalmente para visitação entre 9h e 17h.

A entrada é permitida somente até as 16h e há uma limitação de 2, 5 mil visitantes por dia.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Brasília fica aberto para visitação no feriado da Independência, das 9h às 17h. A entrada é permitida somente até 16h40. O restaurante Café Jardim Bom Demais, o Café Caliandra e os quiosques abrem normalmente.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que os parques ecológicos administrados pelo órgão funcionarão todos os dias do feriado prolongado. Confira os horários.

São eles:

– Parque Recreativo do Gama

Das 6h às 18h

– Parque Distrital das Copaíbas;

Das 8h às 18h

– Monumento Natural Dom Bosco (Ermida Dom Bosco)

Das 6h às 20h

– Parque Ecológico do Paranoá

Das 6h às 18h

– Parque Ecológico Sucupira

Das 6h às 20h

– Parque Ecológico do Lago Norte

Das 6h às 18h

– Parque Ecológico da Asa Sul

Das 6h às 20h

– Parque Ecológico Olhos d’Água

Portão principal: das 5h30 às 20h

Portões laterais: 6h às 18h

– Parque Ecológico Ezechias Heringer

Das 6h às 22h

– Parque Ecológico de Águas Claras

Das 5h às 22h

– Parque Ecológico do Riacho Fundo

Das 6h às 18h

– Parque Ecológico Areal

Das 6h às 18h

– Parque Ecológico Veredinha

Das 6h às 22h

– Parque Ecológico Cortado

Das 6h às 18h

– Parque Ecológico Três Meninas

Das 7h às 18h

– Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul

Das 6h às 18h

– Parque Ecológico Península Sul

Das 6h às 22h

Com informações da Agência Brasília