Ibaneis proíbe montagem de barracas na Esplanada nesta segunda (6)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, proibiu a montagem de acampamento de apoiadores de Jair Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios.

Os manifestantes estiveram no local nesta segunda-feira (6), mas, de acordo com o Chefe do Executivo local, as barracas foram retiradas. “Houve tentativas de montagem de barracas ontem (domingo) e hoje no espaço da Esplanada, mas não permitimos”, confirmou Ibaneis ao Jornal de Brasília.

“A Esplanada está fechada para veículos desde ontem, mas aberta para pedestres”, completou.

Segundo o governador, as manifestações marcadas para esta terça-feira (7)a estão mantidas, tanto as dos apoiadores do governo, quanto as de oposição. “Passei por lá (Esplanada) a pouco e há várias pessoas nas ruas, inclusive manifestantes. As manifestações estão agendadas para amanhã”, afirmou.



























A área central de Brasília será totalmente vedada para pedestres na noite desta segunda, e nesta terça, uma grande operação policial fará um cerco no local, para controlar o acesso de populares. “Iremos fechar a Esplanada mais tarde para os pedestres para que possamos fazer uma varredura. Temos que desocupar o espaço mais tarde e isolar a área para que possamos fazer o controle de acesso pelas linhas de revista amanhã”, finalizou.