Hospitais de prontidão no 7 de setembro

Secretário conversou com direção do Hran e Hospital de Base para que fiquem em alerta

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Manuel Pafiadache, confirmou ao Jornal de Brasília que os hospitais de Base e da Asa Norte (HRAN) estarão de prontidão para atender possíveis casos de urgência médica de participantes das manifestações do 7 de setembro. Numa preparação para o evento, o secretário entrou em contato com a direção dos dois hospitais para solicitar que estejam prontos caso haja necessidade.

“Tendo em vista a expectativa do 7 de setembro, a gente não quer que ocorra nada demais, mas poderá acontecer. Trabalhamos com hipóteses, pode ser que ocorra a pior, com brigas, acidentes e vítimas. Principalmente o Hospital de Base e o HRAN, que são os mais próximos das manifestações já estão alertados para que se preparem para esse tipo de necessidade. O Hospital de Base dispõe de um planejamento antigo para atender a grandes desastres. Eu pessoalmente conversei com os dois para que estejam em condições de atender situações de múltiplas vítimas”, explicou o secretário.

A preparação da Secretaria de Saúde para o 7 de setembro não se restringirá aos hospitais. A campanha de vacinação contra covid sofrerá alterações. Ao contrário dos 30 pontos de atendimento que costumam funcionar, amanhã apenas os postos da UBS 3 de Taguatinga, da UBS 7 de Ceilândia, e da Praça dos Cristais estarão abertos. Os dois primeiros atenderão das 9h às 17 horas, e o terceiro, das 18h às 22 horas, respectivamente. Será dada continuidade a aplicação de D1 em adolescentes de 17 anos e D2 naqueles que atingiram a data para imunização. De acordo com o secretário, os postos disponibilizarão os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.