Iate Clube Brasília escolhe sua nova diretoria

Eleição nesta quinta é disputada por duas chapas. Hoje, JBr mostra as propostas da Renovação Iatista.

As eleições para a nova diretoria do Iate Clube de Brasília serão realizadas nesta quinta-feira. Os sócios do clube vão escolher entre duas chapas que disputam os cargos da Comodoria, que incluem o comodoro, o primeiro vice-comodoro e o segundo vice-comodoro pelos próximos três anos (2023-2026).

A votação é presencial, por meio da urna eletrônica, das 11h às 20h. Encerradas as votações, acontecerá o processo de apuração pela Comissão Eleitoral, com o resultado proclamado em seguida pelo presidente da Assembleia Geral. Para o sócio votar, basta estar com o cadastro do associado atualizado de acordo com o Estatuto Social, e chegar ao local de votação com a carteira social ou de identidade.

O associado também vai votar no Conselho Deliberativo, escolhendo entre duas chapas. Serão eleitos ainda 40 conselheiros e 20 suplentes. A Comodoria e o Conselho Deliberativo que forem eleitos assumem a gestão no dia 11 de novembro.

A equipe de reportagem do Jornal de Brasília conversou com as duas chapas concorrentes e, nesta edição, apresenta a chapa 33, a Renovação Iatista, que conta com Fábio Gondim para comodoro, Marcello Gallerani para primeiro vice-comodoro e Eliana Coutinho para segunda vice. Amanhã, será a vez da chapa Orgulho de Ser Iate, comandada por Luiz André Reis.

AS PROPOSTAS DA CHAPA RENOVAÇÃO IATISTA

Fábio Gondim é consultor geral do Senado Federal e é sócio do Iate Clube há 19 anos. Em 2017, atuou como conselheiro deliberativo do clube, onde foi presidente da Comissão de Orçamento, e acredita que essa seja a espinha dorsal de qualquer instituição. Como conselheiro, ele conta que participou da implantação do sistema de contabilidade que contribuiu para reduzir a mensalidade dos sócios, a taxa de transferência de título e a mensalidade da academia.

Gondim salienta que chapa 33 tem o objetivo de preservar as tradições do clube e honrar a história, com a visão de aprimorar o que tem sido feito. “Permitindo que outras ideias também venham, para dar mais modernidade”, afirma. Dentre suas propostas, Gondim destaca a ampliação e melhoria dos serviços por aplicativo, para que o clube seja uma referência nisso. Entre as sugestões para a área de comunicação e tecnologia, está uma reformulação no site oficial e nas redes sociais do clube.

Há também uma proposta de avaliação pelos sócios dos serviços oferecidos no clube. E a melhoria da Ouvidoria, para que os sócios possam assegurar seus direitos. Quanto à estrutura do Iate, a primeira coisa a ser feita, para ele, é dar maior racionalidade para as construções que vêm sendo feitas, como a conclusão da antiga sauna, além da regularização do posto de gasolina. Propõe também otimização do estacionamento, com serviço de manobrista e organização de filas.

Um viés que ele frisa na campanha é da racionalidade orçamentária, em que ele pretende minimizar despesas que não sejam essenciais e buscar receitas alternativas. “Inclusive com a venda da marca Iate Clube de Brasília, onde a gente vai melhorar o canal de comunicação e acessar os sócios através dele, para que a gente traga patrocinadores para divulgar as marcas e ter os serviços sem onerar os sócios”, salienta. Gondim pretende diminuir o custo dos serviços e aumentar a qualidade. “O que um bom gestor faz”, aponta.

Fábio afirma que só propõe o que ele sabe que de fato pode fazer. Entre tantas pautas definidas pelas propostas, está a da reformulação no Estatuto Social. Para a infância e juventude, ele cita a gratuidade da segunda modalidade esportiva, e a criação da vice-diretoria da juventude. “Não dá para eu definir o que jovem quer, então um vice-diretor jovem vai definir junto com os jovens, o que é interessante, mas com metas e indicadores de resultados”.

No esporte ele tem propostas para uma área de futebol, beach tennis, quadras para um novo esporte chamado paddle, que ele afirma ser uma demanda de muitos sócios. E reforça a necessidade de quadras poliesportivas, que é uma demanda reprimida que ele pretende atender.