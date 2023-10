PMs desaparecem em rio durante perseguição no Entorno no DF

O corpo de bombeiros de Goiás foi acionado para realizar as buscas aos dois desaparecidos.

Dois policiais militares de Goiás desapareceram no fim da tarde desta terça-feira (03), enquanto realizavam uma perseguição. Os dois não foram mais vistos depois que tentaram atravessar o Rio São Bartolomeu, no Entorno no Distrito Federal.

O corpo de bombeiros de Goiás foi acionado para realizar as buscas aos dois desaparecidos.

Os bombeiros mobilizam lanchas e mergulhadores nas buscas. O Rio São Bartolomeu fica localizado entre Luziânia e Cristalina.