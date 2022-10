Concurso da Rede SARAH oferece 60 vagas com remunerações de até R$ 13,6 mil

O certame vai selecionar novos analistas de laboratório, farmacêuticos e fisioterapeutas. As provas serão aplicadas em dezembro

Gabriel de Sousa

Atenção, concurseiros! Uma ótima oportunidade de mudança na carreira profissional está no concurso público da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, que deseja selecionar 60 novos servidores para integrar o seu quadro de funcionários. O certame oferece oportunidades para farmacêuticos, analistas de laboratório e fisioterapeutas, com todas as funções tendo salários iniciais maiores de R$ 10 mil.

Das 60 vagas, seis são para analistas de laboratório, com especialização nas áreas de farmácia química, biomedicina e biologia. Duas das oportunidades são para Brasília, enquanto que as outras quatro são para as unidades de Fortaleza, São Luís e Rio de Janeiro. O principal atrativo é a remuneração: R$ 13.675,28 mensais, em uma carga horária de 44 horas semanais.

Outras dez vagas são para farmacêuticos, sendo que cinco são destinadas para a unidade de Brasília da Rede SARAH. As outras cinco são para Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e São Luís. O salário inicial dos aprovados também é de R$ 13.675,28 mensais, com uma carga horária de 44 horas por semana.

A função que reserva o maior número de vagas é o de fisioterapeutas, com 44 oportunidades. 13 são para a unidade de Brasília, enquanto que o restante será destinado para o preenchimento dos hospitais de Macapá, São Luís, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém. A remuneração inicial é de R$ 10.256,45, e também estabelece uma rotina semanal de 44 horas.

Não é mais possível se inscrever no concurso público, que teve as suas inscrições finalizadas nesta última quarta-feira (19). Os concurseiros tiveram nove dias para poder se cadastrar, tendo que pagar uma taxa de inscrição de R$ 120 a R$ 140. O certame não é organizado por uma banca organizadora particular, sendo realizado pela própria Rede SARAH.

Provas serão em dezembro

As provas para o concurso da Rede SARAH serão aplicadas entre às 8 horas e 12 horas do dia 4 de dezembro. Nesta data, os concurseiros terão que realizar uma avaliação objetiva e discursiva, que terá caráter classificatório e eliminatório.

O caderno de questões da prova objetiva terá 60 itens, sendo dez questões de Língua Portuguesa, e 50 de conhecimentos específicos. Um quinto das perguntas vão estar em inglês, a fim de testar a habilidade dos concurseiros no idioma estrangeiro. Já a avaliação discursiva consistirá na elaboração de um texto de até 30 linhas, cujo tema terá uma relação direta com as funções hospitalares adotadas na Rede SARAH.

Os candidatos ao cargo de fisioterapeuta terão, em especial, mais uma etapa de provas até a tão sonhada aprovação. Entre os dias 27 de fevereiro e 24 de março de 2023, os concurseiros devem realizar uma avaliação prática, onde serão testadas as suas habilidades para o exercício da função.

O resultado final com a lista de aprovados para os cargos de analista de laboratório e farmacêutico será divulgado no dia 28 de fevereiro de 2023. Já as aprovações para fisioterapeutas, por conta das provas práticas, devem ter a sua lista final publicada dois meses depois, em 28 de abril.

Servidores terão outros benefícios

Em uma entrevista com a equipe do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, a coordenadora de carreiras de Saúde do Gran Cursos Online, Fernanda Barboza, trabalhou por oito anos na Rede SARAH, e destaca a “cultura de qualidade de assistência aos pacientes” que é adotada em seus hospitais.

Além disso, ela afirma que, além das altas remunerações, outros benefícios como plano de saúde, previdência complementar e auxílio escolar torna o trabalho ainda mais vantajoso. “É uma instituição que respeita e valoriza o profissional, paga salários justos e disponibiliza ótimas condições de trabalho. O trabalho é feito em equipe e todos os membros são respeitados.”, conta.

Segundo a coordenadora, por mais que a Rede SARAH realize as suas provas de forma particular, as suas avaliações possuem uma similaridade com os certames do Cebraspe, o que torna imprescindível que os concurseiros dediquem um tempo para o estudo de provas anteriores desta banca organizadora.

Nesta reta final de estudos antes da prova, os candidatos precisam estabelecer rotinas eficientes que aperfeiçoem as suas chances de aprovação. De acordo com Barboza, as provas devem ser bastante técnicas e direcionadas para a atuação nas áreas escolhidas pelos concurseiros. “Acho importante conhecer o perfil da instituição e as doenças que são tratadas na Rede”, aconselha.