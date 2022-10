Bombeiros do DF são acionados para combater incêndio no presídio feminino

Na manhã desta sexta-feira, 21, o CBMDF foi acionado para combater um princípio de incêndio no presídio feminino, conhecido como Colmeia

Na manhã desta sexta-feira, 21, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para combater um princípio de incêndio no presídio feminino, conhecido como Colmeia, no Gama, DF.

Segundo a corporação, as chamas se concentraram na ala psiquiátrica masculina. Ao chegar no local, as equipes encontraram o incêndio debelado pelos agentes penitenciários, que utilizaram extintores. Não houve necessidade de rescaldo nas instalações.

O incêndio atingiu uma cela consumindo parte de alguns colchões. Dois agentes e um detento chegaram a ser avaliados pelas equipes, mas não precisaram de transporte ao hospital.

O serviço de perícia do CBMDF vai identificar as causas do incêndio.