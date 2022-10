Concretagem de rampa do BRT no Túnel de Taguatinga termina

“O viaduto ainda ficará apoiado por 28 dias antes que possamos remover as estruturas metálicas que dão esse suporte provisório”, afirma Giovana

A concretagem da rampa que vai conectar o corredor exclusivo para ônibus do Túnel de Taguatinga à Avenida Samdu já foi concluída. No total, foram utilizados 450m³ de concreto armado.

Por se tratar de uma construção robusta, a concretagem do viaduto foi feita em duas etapas. A primeira camada contou com 200 m³ de concreto. Por cima, foi feita uma segunda camada com 250 m³ do material. “Agora o pavimento passará por três dias de cura úmida”, conta a engenheira de planejamento Giovana Assis. A prática de manter o concreto molhado garante a hidratação do cimento e o melhor desempenho do material.

“O viaduto ainda ficará apoiado por 28 dias antes que possamos remover as estruturas metálicas que dão esse suporte provisório”, afirma Giovana. “Faremos um teste de resistência no próximo dia 10 e outro no dia 31. Se os resultados forem satisfatórios, poderemos retirar o sistema de escoramento”.

Além do cimento, a estrutura do viaduto do BRT, sigla emprestada do inglês para bus rapid transit (ônibus de trânsito rápido), usou também 300 cilindros de EPS (poliestireno expandido). Os blocos, com 80 cm de diâmetro cada, serviram para dar mais leveza e agilidade à construção da rampa.​

As informações são da Agência Brasília