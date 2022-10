Personalize sua figurinha do álbum da Copa do Mundo

Shopping oferece personalização neste fim de semana, no ponto de troca de figurinhas

O Conjunto Nacional oferece, neste fim de semana, uma central de impressão de figurinhas personalizadas. Quem for ao ponto de troca do shopping, poderá emoldurar uma selfie ou um retrato de pessoas comuns no padrão das famosas figurinhas.

Quem quiser ter seu rosto eternizado em figurinha, basta ir ao local e tirar uma foto. A impressão tem um custo que varia de R$ 19,90 a R$ 59,90 de acordo com a quantidade e o modelo das figurinhas (consultar lista de preços abaixo). O centro de impressão fica no Panini Point, local que é o ponto de troca de figurinhas, no piso Térreo do Conjunto Nacional.

O espaço tem a proposta de reunir os colecionadores para troca de figurinhas do tradicional livro Ilustrado da competição, que dispõe de cromos dos jogadores, estádios e curiosidades sobre o evento. No quiosque também são vendidas as figurinhas e o álbum oficial da Copa. O Panini Point está instalado no Piso Térreo, próximo à loja Novo Mundo. O horário de funcionamento do serviço de impressão das figurinhas personalizadas é das 15h às 21h no sábado, e das 15h às 20h no domingo.

Você no álbum da Copa 2022 (Impressão)