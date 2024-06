Concretagem da faixa de ônibus na W3 Sul chega às quadra 509 e 510

As obras na W3 Sul avançassem para as quadras 509 e 510. Nesta terça-feira (25), os trabalhadores deram início à demolição do pavimento existente na 509, após a conclusão da fresagem do pavimento antigo, e, na 510, máquinas e operários trabalham na regularização e compactação de subleito.

Até quinta-feira (27), serão aplicados 76 metros cúbicos de concreto compactado a rolo e mais 340 metros cúbicos de concreto no recuo das paradas de ônibus e feita a pavimentação na altura das quadras 511 e 512. A obra segue no sentido sul-centro da avenida.

Até o momento, foi feita a substituição de asfalto danificado por pavimento rígido (concreto) em cerca de 7 km da W3 Sul, que tem a extensão de 6 km em cada sentido, totalizando 12 km.

Estão prontas as faixas exclusivas de ônibus entre o viaduto da via S1 e o shopping Pátio Brasil, da 703 à 716 Sul e da 512 à 516 Sul. Além disso, nas quadras 515 e 516 Sul estão sendo feitas aberturas de bocas de lobo.

Assim que for concluída a obra, cada sentido da W3 Sul terá uma faixa de rolamento com pavimento rígido, por onde passará o transporte público, e duas com pavimento flexível, para o fluxo de carros e motocicletas.

O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ultrapassa R$ 25,6 milhões.

“Estamos superando o cronograma previsto e seguimos monitorando o ritmo da obra. Estamos na fase final e a população já colhe os benefícios desse projeto”, destaca o secretário de Obras e Infraestrutura Valter Casimiro.

“Em cada ponto da via estão sendo feitos serviços diferentes para garantir a celeridade na entrega, sem abrir mão da qualidade”, explica.

*Com informações da Agência Brasília