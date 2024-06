Motorista fica ferido após veículo colidir com poste na BR-070

Na manhã desta terça-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 7h15 para atender um grave acidente na BR-070, próximo à Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Águas Lindas do Goiás. A operação mobilizou três viaturas.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram um Fiat Uno Mille vermelho, que havia colidido com um poste e capotado. O veículo era conduzido por M.G.L.C., de 32 anos, que foi encontrada consciente e orientada, mas com uma lesão no punho esquerdo e escoriações no rosto.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para tratamento adicional. Devido à gravidade do acidente, a via foi totalmente interditada, o que causou um impacto significativo no trânsito da região.