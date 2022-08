Comércio do DF está otimista com o Dia dos Pais

Ainda de acordo com a confederação, o volume de vendas deve atingir R$ 7,28 bilhões, o que representará alta de 5,3%

No Distrito Federal, o Dia dos Pais promete esquentar a economia da capital. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa do comércio é que o período injete R$ 245 milhões na economia, 16% a mais que no ano passado.

Um levantamento feito pelo Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista) aponta que as vendas para o dia 14 de agosto devem subir 14%. Ja a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) afirma que o Dia dos Pais deve gerar um aumento de 21,5% nas vendas, de acordo com uma pesquisa realizada pela federação.

Segundo a Fecomércio, os consumidores pretendem gastar em média R$ 192,10, valor 49,4% mais alto que em 2021, R$ 128,58. Os produtos mais escolhidos para presentear foram calçados/acessórios (31,2%), cosméticos e perfumes (19,1%) e vestuário e acessórios (9,9%). De acordo com a pesquisa 35,8% pretendem compras em lojas de shopping 30,1%, em lojas de rua/bairro e 20,7% em camelôs/feira.

De acordo com o superintendente do Brasil Center Shopping, Francisco Neto, esse é o dia dos pais na retomada dos segmentos do comércio. Francisco afirma que além de opções para presentes, o shopping oferece opções de lazer para aproveitar com os pais como o cinema, a feira de artesanato e a praça de alimentação. “A nossa expectativa para essa data é super positiva, porque estamos vendo que o comércio está dando resultado. Estamos esperando um crescimento acima de 10%, com relação ao mesmo período do ano anterior. O Brasil Center Shopping está repleto de lojas para que o nosso cliente possa escolher o melhor presente, seja para o pai mais simples até o mais sofisticado.”

O Brasil Center Shopping, localizado em Valparaíso de Goiás-GO, preparou uma programação especial para essa semana. Até este sábado (13), acontece uma feira de artesanato com artigos especiais para presentear os pais nesse dia tão importante. O shopping também vai oferecer uma oficina para a criação de presentes, onde as crianças vão poder confeccionar um super presente e ainda assinar um certificado com a frase: “O melhor pai do mundo é o meu”. O evento é gratuito e começa a partir das 16h, na praça central.