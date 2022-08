Ibaneis e Caiado debatem transporte do Entorno

No ano passado, o GDF assumiu a operação do sistema de transporte do entorno e vem, deste então, buscando melhorar o serviço prestado

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) se reuniu, nesta quarta-feira (10), com o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) para discutir melhorias no transporte do entorno do DF.

Além dos mandatários, o encontro também contou com a presença da pré-candidata à vice-governadora do chapa de Ibaneis e deputada federal, Celina Leão (PP), da pré-candidata ao Senado Federal Flávia Arruda (PL) e do pré-candidato a deputado federal José Roberto Arruda (PL).