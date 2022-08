Arruda pede registro de candidatura a deputado federal

O pedido ocorre mesmo após o STJ revogar a decisão que permitia o político a concorrer nas eleições deste ano

O ex-governador José Roberto Arruda (PL) pediu, na última terça-feira (09), a Justiça Eleitoral o registro de candidatura a deputado federal.

O pedido ocorre mesmo após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogar a decisão que permitia o político a concorrer nas eleições deste ano.

Atualmente, Arruda aguarda a finalização do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Lei de Improbidade Administrativa para saber se pode ou não se candidatar.

Em julho, quando outra decisão do STJ o liberava para se candidatar, o ex-governador chegou a ensaiar se candidatar a governador do Distrito Federal, mas acabou desistindo após acordo com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ainda de acordo com a Justiça Eleitoral, Arruda declarou bens que somam pouco mais de R$ 790 mil.