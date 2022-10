Começa reforma nos banheiros da Rodoviária do Plano Piloto

Os banheiros passarão por manutenção completa, com troca de piso, de portas, pintura e substituição de pias e vasos sanitários

Quem transita pela Rodoviária do Plano Piloto já pode ver tapumes isolando alguns banheiros do local. As estruturas foram instaladas para dar início às obras que já estão em andamento e abrangerão a reforma dos dez banheiros, incluindo a correção de vazamentos e a manutenção da iluminação e dos sistemas hidrossanitário e elétrico.

Os banheiros passarão por manutenção completa, com troca de piso, de portas, pintura e substituição de pias e vasos sanitários. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) é a responsável pela gestão do contrato de manutenção do terminal, que tem valor de R$ 1 milhão.

As obras beneficiarão cerca de 700 mil pessoas que transitam pela rodoviária diariamente, e o isolamento dos banheiros será feito por partes. Dois banheiros serão fechados por vez para minimizar o transtorno aos usuários.

O estudante universitário Eduardo da Silva Duarte, 19, é frequentador do terminal e considera que a reforma será muito benéfica para quem trabalha no local e também para os passageiros.

“Além da falta de higiene do ambiente, há vários problemas na infraestrutura dos banheiros e muitos casos de vandalismo, [com] sanitários e pias inutilizáveis e portas com as trancas quebradas. Acredito que a obra vai dar mais conforto para todos que passam por aqui diariamente”, afirma.

Já Edmilson Silva Correa, que trabalha na rodoviária há dez anos, conta que os banheiros estão precários e que a administração toma as medidas necessárias para manter a ordem, porém os usuários não fazem a sua parte. “As portas são arrancadas, e [há pessoas que] quebram as divisórias e as torneiras. O local realmente precisa de manutenção. Minha loja fica próxima ao banheiro. Com a reforma, não vou precisar me deslocar para o outro lado da rodoviária”, finaliza.

As informações são da Agência Brasília