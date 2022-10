Sinpol-DF arrecada mais de 1.500 brinquedos para crianças da Estrutural

As crianças foram ao local com os pais e lá receberam pintura de rosto, algodão doce, pipoca, além de brinquedos diversos

O Sindicato dos Policiais Civil do Distrito Federal (Sinpol-DF) realizou, no Dia das Crianças (12/10), uma ação com o objetivo de presentear as crianças em situação de vulnerabilidade social da Cidade Estrutural e na comunidade de Santa Luzia.

A ação, denominada “Operação Criança Feliz”, acontece há cinco anos e, em 2022, por meio de uma rifa solidária idealizada pela entidade, arrecadou o suficiente para comprar mais de 1.500 brinquedos e distribuí-los no Centro Olímpico da Estrutural naquela manhã.

As crianças foram ao local acompanhadas pelos pais e lá receberam pintura de rosto, algodão doce, pipoca, além de brinquedos diversos. Teve, ainda, muita diversão com dança, música e brincadeiras.

Além de representantes do Sinpol-DF, demais policiais civis estiveram presentes para auxiliar na entrega dos brinquedos e nas atividades para divertir a garotada. Uma delas foi realizada pela equipe da Seção de Cinofilia da Divisão de Operações Especiais (DOE) da PCDF, que demonstrou o faro apurado dos cães policiais do K9 em uma dinâmica de caça ao tesouro.

Uma equipe do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) também esteve em contato com as crianças durante todo o evento, especialmente na entrega dos brinquedos. Ao final, eles coordenaram uma carreata pelas ruas da Estrutural e movimentaram centenas de crianças, que também receberam brinquedos por onde o comboio passava.

A locomotiva também fez uma visita às creches Alecrim, na Estrutural, e Tia Tatá, em Santa Luzia, instituições definidas como meta da “Operação Criança Feliz”. Todos os anos, o Sinpol-DF entrega centenas de brinquedos às crianças que frequentam estes espaços.

As creches funcionam por meio de doações e trabalham com a proposta de cuidar das crianças dos pais que trabalham, especialmente, na reciclagem de lixo na Estrutural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Sinpol tem sido um parceiro há anos nesse sentido. A presença dos policiais civis na nossa comunidade, por meio dessa iniciativa, mostra para as pessoas que a Polícia não é aquela imagem ruim que muitos acham. Eles estão aqui para participar das ações junto à comunidade e também para cuidar e proteger os cidadãos”, afirmou Maria de Jesus, coordenadora da creche Alecrim.

“Todos os anos o sindicato vem com uma grande equipe para alegrar as crianças da nossa comunidade. É um projeto tão abençoado que ganhou uma proporção ainda maior, beneficiando mais crianças além das creches. Eu parabenizo e sou muito grata a esta iniciativa”, disse Maria da Conceição, coordenadora da creche Tia Tatá.

Prestigiaram o evento e participaram das atividades a futura deputada distrital Dra. Jane Klébia, segunda mulher mais bem votada para o cargo no DF, Alceu Mattos, administrador da Estrutural e papiloscopista policial veterano, Flávio Sena, diretor do Centro Olímpico da Estrutural, e Cel Ferrari, coronel do Corpo de Bombeiros, que foi ao evento representando a deputada federal Celina Leão.

“A presença e o apoio de todos foi essencial para a realização desse evento. Faço também um agradecimento às pessoas que auxiliaram nas vendas das rifas, como também a todos que não mediram esforços para adquirir os bilhetes, pois sabem que o destino final do dinheiro arrecadado tinha como objetivo algo muito maior para essas milhares de crianças”, afirmou a idealizadora do projeto, Sueli de Barros, diretora do Sinpol-DF.