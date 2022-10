Seleção preliminar de conselheiros de segurança pública é divulgada

Um dos objetivos do conselho é propor diretrizes para políticas públicas de segurança pública e defesa social

O resultado preliminar do processo seletivo para a composição do Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp) foi divulgado nesta sexta-feira (14). A lista completa pode ser conferida na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Entidades de classe, como sindicatos e associações, das forças de segurança pública do DF e órgãos vinculados, bem como entidades ou organizações da sociedade civil, núcleos de estudo, grupos de pesquisa, universidades e conselhos comunitários puderam participar da seleção para os 26 cargos disponíveis.

“O processo ocorreu de forma virtual e hoje temos o resultado preliminar para o preenchimento das vagas deste conselho que é de extrema importância para a segurança pública do DF. O Condisp é o órgão responsável pela realização de estudos e ações com o objetivo de aumentar a eficiência na execução da política distrital de segurança pública e na prevenção e repressão da violência e criminalidade”, explica o secretário de Segurança Pública e presidente do Condisp, delegado Júlio Danilo.

Um dos objetivos do conselho é propor diretrizes para políticas públicas de segurança pública e defesa social. “Desta forma, é importante a participação de entidades e segmentos diversos, além da sociedade civil”, completa o secretário.

Prazo recursal

A partir de segunda-feira (17), será aberto o prazo recursal para entidades que não tiveram a candidatura validada. O prazo seguirá até 21 de outubro. O recurso deve ser enviado para o endereço eletrônico [email protected].

