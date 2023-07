Com viadutos prontos, obras na Epig avançam para o Sudoeste

Construções no Corredor Eixo Oeste têm investimento de R$ 30 milhões e vão facilitar o acesso ao Parque da Cidade

Após a entrega de um trecho da obra do viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), os serviços na região continuam em dois locais: na área do viaduto e na altura da Octogonal.

As construções tomam forma no trecho que vai ligar o início da Epig ao Setor Policial Sul, obra executada pelo Consórcio Viaduto Epig que faz parte do Corredor Eixo Oeste. O investimento é de cerca de R$ 30 milhões.

Os viadutos e eixos de entrada e saída do Parque da Cidade já estão prontos. Nesta semana, estão em andamento pavimentação, terraplenagem e drenagem para as quatro alças (tesourinhas), além dos eixos de entrada e saída do Sudoeste.

Dados da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) apontam que 25 mil veículos passam diariamente pelos trechos. De acordo com o executor do contrato, Carlos Magno Rodrigues Barros, além de a obra descongestionar o Corredor Eixo Oeste, quatro semáforos serão desativados, diminuindo a retenção no fluxo.

“Vai melhorar principalmente a fluidez do trânsito. Quem vem do Parque da Cidade terá passagem livre do Sudoeste. Esse acesso direto ao parque e ao Sudoeste vai facilitar muito para os condutores”, comentou o engenheiro.

Para evitar o trecho em obras e ter acesso ao Sudoeste, os caminhos alternativos possíveis são a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e o Eixo Monumental.

Com informações da Agência Brasília