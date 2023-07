Com um mês de funcionamento, Túnel Rei Pelé reduz tempo de trânsito

Condutores que levavam 40 minutos em engarrafamentos no centro de Taguatinga agora fazem trajeto em menos de cinco minutos

Com 33 dias de funcionamento, o Túnel Rei Pelé já permite uma avaliação mais precisa do fluxo de trânsito e da sua efetiva fluidez no centro de Taguatinga, deixando para trás a fase inicial de encantamento.

“Foi uma maravilha para a cidade”, comemorou o taxista Augusto Azevedo, 72, morador de Taguatinga Norte. “Aqui era tumultuado, com muito engarrafamento no centro de Taguatinga. Após o túnel ser inaugurado, acabou o engarrafamento. Durante a obra demorava até 40 minutos para atravessar o centro. Agora não dá nem três minutos. Passa o semáforo, acabou.”

Os benefícios não alcançam apenas quem utiliza o Túnel Rei Pelé. Para o advogado Sandro Mauro Prado, 60, o trânsito também melhorou bastante nas vias alternativas.

“Ainda não tive oportunidade de passar pelo túnel, contudo ele melhorou muito o trânsito dessa via, que era muito congestionada”, afirmou. “No horário de pico, eu levava uma meia hora para atravessar 500 metros. Agora é muito rápido, em dois minutos nos deslocamos com muita tranquilidade. Descongestionou, e a pessoa passa a economizar tempo e combustível. É mais qualidade de vida.”