Equipe do DF representa o Brasil no Sul-Americano de futsal feminino Sub-12 e goleia em 1º jogo

Henrique Sucena

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

A equipe Sub-12 de futsal feminino da ADEF-DF goleou, por 8 a 3, o Deportivo Lara, da Venezuela, na primeira partida do Sul-Americano de futsal feminino sub-12.

O time foi convidado para representar o Brasil na Liga CONMEBOL Evolução, que é disputada na cidade de Cochabamba, na Bolívia.

A partida

O time conta com apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a disputa do torneio, onde busca mais um título internacional para o futsal feminino brasileiro.

Essa é a primeira vez que a liga é disputada nesta categoria, permitindo que a ADEF conquiste um título inédito para o país. Um elenco de 10 meninas foi convocado para o campeonato.

O futsal feminino do Distrito Federal possui histórico de convocações para a Seleção em categorias como o Sub-20 e agora terá a chance de representar o esporte nacional contra equipes dos demais países sul-americanos.



A liga na Bolívia será apenas a primeira competição internacional da ADEF, um feito histórico para as jovens meninas que embarcaram rumo ao país vizinho nesta terça-feira.

Em Cochabamba, a equipe vestirá um uniforme especial amarelo, como a “amarelinha” usada pela Seleção Brasileira, para representar o país contra as equipes estrangeiras.

A ADEF disputará a Zona Norte da competição. Além do Deportivo Lara-VEN, a equipe enfrenta o Deportivo Palmira-COL, o Barcelona-EQU e o I.E.P San Andrés-PER até o dia 10.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semis, onde as brasilienses poderão enfrentar as representantes de Argentina, Chile, Uruguai ou Bolívia.



Os demais jogos das meninas também terá transmissão digital, permitindo que se acompanhe a trajetória do time em busca do título.