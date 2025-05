Com investimento de R$ 22 milhões, GDF inaugura duplicação da DF-140

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou neste sábado (24) a duplicação da rodovia DF-140, que passa pelas regiões de São Sebastião e Jardim Botânico.

A intervenção também incluiu a construção de uma nova ponte sobre o Ribeirão Santana. A via teve sua capacidade ampliada para melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança dos cerca de 20 mil motoristas que circulam diariamente pelo trecho.

“É um dia de muita alegria para todos nós, uma obra que estava desde 2010 com o projeto inicial e que graças ao trabalho dessa equipe, que é muito boa, está sendo entregue na data de hoje, dando segurança para a população”, celebrou o governador Ibaneis Rocha. “Temos que pensar a cidade olhando para o futuro. E essa região aqui a que mais vai crescer, o maior polo de crescimento que nós temos aqui no Distrito Federal é exatamente essa região do Jardim Botânico e do Tororó. São locais bastante acessíveis para as pessoas e nós temos já um grande número de condomínios se instalando”, salientou.

Ibaneis Rocha listou as ações feitas por este GDF para levar qualidade de vida para as cidades: “Fizemos o viaduto do Jardim Botânico, estamos prestes a iniciar a obra do viaduto de São Sebastião, construímos escolas e creches, trabalhando por toda a comunidade e olhando exatamente para isso. Brasília precisa se desenvolver, precisa crescer, precisa dar condições habitacionais para os seus moradores, coisa que não era pensada no passado e terminou gerando sem número de invasões, que hoje, graças ao trabalho nosso também, estão sendo regularizadas.”

“A duplicação da DF-140 e a construção da ponte sobre o Ribeirão Santana representam um marco para o Distrito Federal. Uma demanda antiga e legítima dos moradores do Jardim Botânico e do Setor Habitacional Tororó, que temos a satisfação de transformar em realidade. As obras garantem segurança, mobilidade e conforto, e simbolizam o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de quem vive na região que mais cresce no DF”, enfatizou a vice-governadora Celina Leão.

Presente na solenidade, o advogado e ex-ministro das Comunicações, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-deputado federal, Pimenta da Veiga, elogiou o governador Ibaneis Rocha. “Podíamos classificar os governadores de muitos modos, mas eu prefiro fazer, de um modo singelo, entre os governadores rotineiros e os governadores transformadores. Não é uma crítica, é uma constatação. A maior parte dos governadores de Brasília foram rotineiros. Cuidaram da limpeza da cidade, dos gramados muito bonitos, da saúde, da educação, da segurança, mas não transformaram a cidade”, comentou.

“O governador Ibaneis Rocha é diferente. Ele é transformador. Quem tiver dúvida, que rode o Distrito Federal, que vá de Planaltina ao Gama, de Almécegas ao PAD-DF, da Ceilândia à Asa Norte, por onde passar a presença do governo transformando Brasília”, observou Pimenta da Veiga. “A minha palavra é apenas de agradecimento. É dizer que esta cidade, por esta sua ação, agora vai se transformar. Todos os sinais estão postos. São novas edificações, são novas empresas chegando, virão empregos e virão também, o que é muito importante, os impostos para pagar esta obra tão importante que está sendo entregue. Portanto, em meu nome, na minha família e acho que de todos os que estão aqui, muito obrigado.”

Infraestrutura e segurança

Executado pelo Departamento de Estrada e Rodagem (DER), a duplicação é uma das várias ações do GDF para beneficiar os moradores da região, como a duplicação da DF-001 e o Viaduto do Jardim Botânico. A DF-140 passa por diversos condomínios do Jardim Botânico e do Setor Habitacional Tororó, além de funcionar como principal rota de acesso a São Sebastião e uma das portas de entrada para motoristas vindos de municípios goianos, como Cidade Ocidental e Luziânia.

“É uma obra muito importante numa divisa de estado. Mais 3 km para frente chegamos no Jardim ABC, que já é em Goiás, e era uma pista muito perigosa. São 14 km de muito movimento e com essa duplicação trazemos segurança viária para os motoristas, evitando mortes e acidentes”, reforçou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur. “Ao mesmo tempo que fazemos obras de qualidade no centro da capital, fazemos obras às margens do Entorno, para atender essa população rural que tanto precisa do apoio do nosso governo.”

Licitada em fevereiro de 2021, a empreitada foi iniciada dois meses depois. Por se tratar de uma obra de grande porte e complexidade, alguns desafios surgiram ao longo da execução, como o remanejamento de redes de água, esgoto e energia, além de ajustes relacionados a questões fundiárias e às condições climáticas.

Benefícios

O serviço contou com terraplanagem, pavimentação, restauração dos pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, ações complementares e paisagismo. A pista antiga foi totalmente recapeada para oferecer conforto e segurança em todo o trajeto. Além disso, rodovia ganhou novos abrigos de ônibus. Ao todo, 19 paradas tipo C (tamanho padrão com três módulos feitos de concreto) em 17 locais da rodovia pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).

O administrador regional do Jardim Botânico, Aderivaldo Cardoso, afirma que a inauguração atende um pedido antigo da população. “É a obra mais importante da região nesses últimos anos, esperada há 20, 30 anos, que conecta o Distrito Federal ao Jardim ABC”, pontuou. “Vai facilitar a mobilidade, desde a divisa lá no Jardim ABC, onde foram construídas passarelas e colocados abrigos e iluminação, pensado tanto nos veículos como em quem vai passar a pé e de transporte público.”

Há mais de duas décadas no Setor Habitacional Tororó, a líder comunitária Maria José Feitosa, 54 anos, elogiou o trabalho deste GDF. “Aqui temos um trânsito muito forte e tinha muitos acidentes. Hoje, vendo a DF-140 duplicada, para nós é um presente. É uma região que tem chácaras, empreendimentos grandes, e na região do Tororó muitos condomínios acessam a DF-140”, disse. “O governo também mandou asfaltar vicinais, colocar iluminação, e temos aquele balão maravilhoso da DF-251, que é o principal acesso ao bairro de Tororó, estamos realmente muito felizes.”

A aposentada Sergina Maria de Souza Aquino, 67 anos, mora há seis anos em uma chácara no Tororó e lembrou as dificuldades de mobilidade na região antes da duplicação. “Era um transtorno. Era completamente inviável o trânsito. Tinha a questão da buraqueira. O asfalto estava bem ruim. Também tinha a questão do acostamento, que não tinha. Realmente deu uma melhorada boa”, revelou.

É com alegria que o administrador de empresas e contador Magela Rosa, 61 anos, fala sobre a DF-140. “Não sabia que ia ficar tão bem feita. Essa duplicação valorizou a região. Foi uma obra rápida e que a comunidade aqui, por muito tempo, não pensou que fosse ser beneficiada. Esse retorno do GDF nos encantou”, contou. Morador da região desde 2020, o homem também elogiou a construção da nova ponte. “Antes só passava um carro por vez. Na chuva, ninguém passava”, concluiu.

Com informações da Agência Brasília