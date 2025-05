PMDF cumpre mandados de prisão contra suspeitos ligados ao tráfico na BR-070

Na tarde desta sexta-feira (23), por volta das 14h20, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e com possível ligação a uma facção criminosa.

As prisões ocorreram durante uma operação conjunta realizada na BR-070, na altura da QNG, em Ceilândia.

A ação foi coordenada pelo Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM) do Batalhão de ROTAM, com o apoio das equipes do GTOP 28, Águia 28 e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

As investigações partiram de informações do setor de inteligência, que identificaram a presença dos foragidos no Distrito Federal. Com base nas características físicas dos suspeitos e nos dados do veículo utilizado por eles, as equipes realizaram monitoramento em pontos estratégicos da região.

O carro em que os homens estavam foi localizado trafegando pela rodovia BR-070, e imediatamente foi iniciado o cerco com apoio via rádio.

A ação foi batizada de “Operação Atena”. Após a abordagem, as identidades dos suspeitos foram confirmadas e ambos foram conduzidos à 8ª Delegacia de Polícia, onde os mandados de prisão foram cumpridos.