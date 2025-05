Homem é morto a facadas na Rodoviária do Plano Piloto após discussão por garrafa de cachaça

Um homem de 35 anos foi morto a facadas na tarde deste sábado (24), por volta das 13h, na área central de Brasília.

O crime ocorreu em plena luz do dia e mobilizou equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após acionamento feito por populares.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima foi atingida por golpes de arma branca e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF ainda no local do crime.

O suspeito, de 24 anos, foi contido por um vigilante da Estação Rádio Base (ERB), que presenciou a cena e impediu a fuga até a chegada da PMDF.

Em depoimento inicial, o agressor alegou que esfaqueou a vítima após acusá-la de furtar uma garrafa de cachaça. Embora tenha dito que não conhecia o homem, afirmou que reagiu de forma violenta ao suposto furto.

Tanto a vítima quanto o autor do crime possuíam diversas passagens pela polícia. O suspeito tem mais de 16 registros, incluindo tentativa de homicídio, importunação sexual, porte de arma branca e agressões.

A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia de Polícia. O acusado segue sob custódia e à disposição da Justiça.