PMDF prende três foragidos da Justiça em operações na Asa Sul e Águas Claras

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta sexta-feira (23), três homens que estavam com mandados de prisão em aberto. As capturas ocorreram durante ações distintas realizadas em Águas Claras e na região central de Brasília.

As prisões foram efetuadas por equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 21), com apoio de informações repassadas pelos setores de inteligência do 1º Batalhão e do Centro de Inteligência da PMDF (CI/PMDF), reforçando a integração entre as áreas de monitoramento e policiamento ostensivo.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 16h20, na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras. Um homem procurado pelo crime de roubo foi localizado e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia.

Mais tarde, às 20h20, outro foragido, desta vez acusado de tráfico de drogas, foi abordado e preso no Setor de Rádio e Televisão Sul, em Brasília. Cerca de uma hora depois, por volta das 21h20, uma terceira prisão foi realizada no estacionamento do Conic, também na área central. O homem detido respondia por roubo.

Os dois últimos presos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia, onde as ocorrências foram formalizadas e os procedimentos legais adotados.