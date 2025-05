Cinco linhas de ônibus mudam o trajeto no Condomínio Privê, em Ceilândia

As linhas de ônibus 374.1, 0.926, 926.1, 929.1 e 920.4, que atendem ao Condomínio Privê, em Ceilândia, vão ter o percurso alterado, a partir desta segunda-feira (26).

A Secretaria de Transporte de Mobilidade (Semob) faz os ajustes após solicitação feita pela Administração Regional de Ceilândia. “Reorganizar o itinerário para o contorno do condomínio permite ampliar a cobertura das linhas e otimizar a operação do sistema, com impacto direto na qualidade do serviço prestado à população”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

As tarifas das cinco linhas continuam as mesmas, assim como a operação permanece sendo de responsabilidade da BsBus.

Linhas que terão alteração de itinerário

374.1 – Setor O (Condomínio Privê – Via Leste) / EPTG / SIG / W3 Norte / Terminal Asa Norte (semiexpressa)

0.926 – Setor O (Condomínio Privê – Via Leste) / Ceilândia Centro (Via M3 – Via Estádio)

926.1 – Setor O / Condomínio Privê (Feira dos Goianos – Comercial Norte) / Taguatinga Centro / Taguatinga Shopping

929.1 – Setor O (Expansão) / Condomínio Privê / P2 Norte / JK Shopping

920.4 – Setor O (Condomínio Prive – Via Leste) / EPTG / Via Eixo / Esplanada / Rodoviária do Plano Piloto

*Com informações da Semob-DF