Com 2 mil vagas, novo ciclo do RenovaDF tem inscrições abertas até o dia 20

O programa capacita profissionalmente os participantes na função de auxiliar de manutenção. Ao mesmo tempo que se qualificam, eles recuperam equipamentos públicos

Um dos principais programas de capacitação profissional do Distrito Federal está com novas vagas abertas. É o RenovaDF, promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). As inscrições para o 4º ciclo foram abertas nesta sexta-feira (14) com a publicação do edital de chamamento público no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). São 2 mil vagas e mais mil de cadastro reserva para o curso de auxiliar de manutenção na área da construção civil.

O RenovaDF já formou mais de 11 mil pessoas, que aprenderam noções básicas de pintura, carpintaria, jardinagem, elétrica, serralheria e construção civil ao mesmo tempo em trabalharam na recuperação de equipamentos públicos | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Para participar do programa, os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site da Sedet até 20 de julho. São aptos brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros em situação regular no país acima de 18 anos, desempregados e residentes do DF.

“O conceito do RenovaDF é pegar todas essas pessoas que estão precisando e dar uma qualificação profissional para que elas tenham condições de brigar pelo acesso às vagas de emprego”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

A seleção é feita em duas etapas. Na primeira, os candidatos são classificados e ranqueados de acordo com a vulnerabilidade social. A segunda fase conta com sorteio eletrônico em caso de empate entre os inscritos. Além disso, 10% das vagas são destinadas a pessoas em situação de rua, imigrantes e vítimas de violência doméstica.

O resultado está previsto para 24 de julho. Após a divulgação, os escolhidos deverão comparecer a uma das agências do trabalhador com os documentos comprobatórios originais entre 24 e 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A seleção final será divulgada em 1º de agosto e a previsão do início das atividades do programa é 9 de agosto.

Como funciona o programa

A formação tem duração de 240 horas divididas em três etapas de 80 horas, com 20 horas semanais. O curso é ministrado por profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) e ocorre nos equipamentos públicos das regiões administrativas.

Ao mesmo tempo que aprendem noções básicas de pintura, carpintaria, jardinagem, elétrica, serralheria e construção civil, os alunos recuperam praças, parques, campos sintéticos e outros espaços do DF que necessitam de reparo.

“Em vez de levar essas pessoas para a sala de aula, levamos para um espaço público, onde elas aprendem aquela profissão na prática”, explica Mendes.

Durante a qualificação, os participantes têm direito a um auxílio no valor de um salário mínimo após a conclusão de cada 80 horas correspondentes, auxílio transporte, seguro contra acidentes e recebimento de certificado.

Até o ano passado, o RenovaDF formou mais de 11 mil pessoas. Neste ano, o programa entregou diplomas de formação a 1,3 mil alunos no 1º ciclo, além de estar capacitando 1,5 mil no 2º ciclo e 2,5 mil no 3º ciclo. O total de equipamentos públicos reformados já atingiu 1,5 mil. Ao longo de 2023, serão seis ciclos do projeto.

Com informações da Agência Brasília