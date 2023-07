Agropecuária é destaque na economia do DF no primeiro trimestre do ano

Os componentes do PIB indicam que a economia do Distrito Federal está em recuperação lenta, mas aparentemente sustentável

Nesta sexta-feira (14), o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) apresentou a 24ª edição do Boletim de Conjuntura, referente ao primeiro trimestre de 2023, em transmissão ao vivo no YouTube. A publicação analisa os principais resultados dos indicadores econômicos da capital federal, como o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral, os índices de preços dos bens e serviços e o comportamento do mercado de trabalho, além do panorama das economias nacional e internacional.

A diretora de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas do IPEDF, Dea Fioravante, destaca que os componentes do PIB indicam que a economia do Distrito Federal está em recuperação lenta, mas aparentemente sustentável. “Os principais motores do crescimento foram os setores agropecuária e serviços, impulsionados pelas exportações e pelo consumo das famílias”, informa a diretora.

Considerando o PIB trimestral, a atividade econômica do DF cresceu 3,3% no acumulado em quatro trimestres (do 2º trimestre de 2022 ao 1º trimestre de 2023) em relação ao mesmo período de 2022 (do 2º trimestre de 2021 ao 1º trimestre de 2022), apesar do recuo de 0,3% na comparação entre o primeiro trimestre deste ano com o último trimestre do ano passado. No Brasil, o PIB cresceu 1,9% na comparação trimestral (1º trimestre de 2023 e 4º trimestre de 2022) e 3,3% no acumulado em 12 meses.

Seguindo a mesma tendência observada no país, o desempenho econômico brasiliense foi puxado pela agropecuária, que apresentou crescimento de 15,7% em relação ao trimestre anterior. O setor de serviços registrou queda na comparação trimestral de -0,4%, enquanto a indústria se manteve estável, com 0,2%. No acumulado em quatro trimestres, a agropecuária apresentou variação de -0,2%, enquanto a indústria e os serviços registraram variações de 8,4% e 3%, respectivamente.

Com informações da Agência Brasília