Mulher é presa ao receber 1kg de MDMA pelos correios

De acordo com a polícia, a droga seria comercializada em festas de alto padrão, no valor de R$100 reais a grama

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma mulher de 47 anos, após receber 1 quilograma da substância MDMA por encomenda, na última quinta-feira (13). A ação foi batizada de Operação Sem Limites e contou com com apoio do Canil/PCDF, canil da Receita Federal e Correios.



De acordo com a polícia, a droga seria comercializada em festas de alto padrão, no valor de R$100 reais a grama, o que totaliza R$ 100 mil reais em MDMA apreendido. Após suspeitas os cães da PCDF e da Receita Federal do Brasil confirmaram que havia drogas nos pacotes que seriam entregues à mulher.

A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), iniciou as investigações em endereços situados em Samambaia-DF e Luziânia-GO (entorno do DF). A equipe conseguiu localizar a suspeita e efetuar a prisão em flagrante no momento em que ela recebeu a encomenda, com 1kg de MDMA.



Após as providências legais, a autora foi encaminhada à Carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.