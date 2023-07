Coordenador do Boi de Seu Teodoro é o convidado da semana no Mosaico Federal

Guará Freire, como é conhecido, falou sobre seu início na arte e o trabalho desenvolvido nas últimas décadas

O presidente do Centro de Tradições Populares (CTP) e coordenador de atividades do Boi de Seu Teodoro, Guarapiranga Freire, é o convidado desta semana no podcast Mosaico Federal. Guará Freire, como é conhecido, falou sobre seu início na arte e o trabalho desenvolvido nas últimas décadas.

Guará nasceu em Sobradinho, em 1975. Desde criança, participava do Bumba Meu Boi e do Tambor de Crioula. Em 2004. seu pai o colocou para comandar os festejos.

O presidente do CTP já levou as festas populares a várias cidades e feiras do Distrito Federal. Orientado e incentivado por Seu Teodoro, também já apresentou a arte em vários estados brasileiros, como Maranhão, Minas Gerais, Piauí, São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro.

O CTP, neste ano, completa 60 anos de existência, e Seu Teodoro faria 103 anos no mês de novembro. Os trabalhos continuam de vento em popa. Em janeiro, foi inaugurado o Museu do Seu Teodoro; está em aberto o projeto Folguedos em Artes; e será lançado o programa Tradição e Educação, que leva os alunos das escolas até o Centro de Tradições Populares.

Guará foi entrevistado pela jornalista Charlotte Vilela, apresentadora do Mosaico Federal

Confira o bate-papo a partir das 18h nas plataformas digitais.