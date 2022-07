Colunista Gilberto Amaral está hospitalizado

Após 60 anos de atuação que o fizeram um dos maiores profissionais da área, Gilberto anunciou sua aposentadoria no ano passado

Um dos nomes mais respeitados do colunismo social do Brasil, o jornalista Gilberto Amaral, de 88 anos, está hospitalizado, com a saúde bem debilitada, na UTI do DF Star.

Gilberto anunciou sua aposentadoria em março do ano passado, após 60 anos de atuação que o fizeram um dos profissionais de maior destaque no país. Há alguns meses, o jornalista sofreu uma queda em casa, e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Desde então, tem tido acompanhamento médico, mas teve uma piora no quadro nas duas últimas semanas e precisou de internação.

O mineiro chegou em Brasília dias antes da inauguração da cidade e, como colunista, cobriu os eventos mais prestigiados do DF. Gilberto e Mara Amaral, casados há 60 anos, são pais de Rodrigo, Bernardete e Marcelo Amaral.

Trazendo informações em primeira mão, principalmente no quesito política, Gilberto Amaral por muitos anos escreveu sua coluna no Jornal de Brasília. Após sua aposentadoria, Lia Dinorah assumiu.