Apoiadores receberam R$ 2,3 bilhões para votarem em Pacheco

Ontem, Simone Tebet afirmou ter perdido a eleição para o Orçamento Secreto, denunciando a versão 2.2 do mensalão. Na ocasião, Marcos do Val admitiu ter sido contemplado com R$ 50 milhões em emendas parlamentares por ter dado apoio a Pacheco na eleição do Senado, em 2021.

Do Val afirmou que só soube que as emendas chegariam a R$ 50 milhões após a eleição do senador à presidência da Casa, em fevereiro do ano passado.

Segundo apuração do Estadão, os senadores que apoiaram o atual presidente receberam ao menos R$ 2,3 vilhões em emendas do Orçamento Secreto ao longo de 2021. Ao menos 38 parlamentares – dos 57 – já informaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) o recebimento de recursos públicos.

No caso de Tebet, três senadores receberam o montante de R$ 130 milhões, em média R$ 43 milhões para usar em redutos eleitorais. A senadora teve 21 votos na eleição.