Colisão seguida de capotamento envolvendo veículo de passeio no Gama

Na manhã desta quinta-feira, 17, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 03 (três) viaturas e 11 (onze) militares, referente a colisão seguida de capotamento, no Posto Shell da Quadra 41, Setor Leste do Gama, DF.

Chegando ao local, as equipe de socorro depararam-se com o acidente envolvendo dois veículos de passeio. Um dos veículos, Fiat Pálio de cor branca, ocupado por duas pessoas e era conduzido pela senhora M.A.O.S., 27 anos, a condutora e o passageiro foram atendidos e avaliados pela nossa equipe e constatado que saíram ilesos.

O segundo veículo envolvido, um Fiat Idea de cor prata, era conduzido pelo senhor M.J.N.B., 19 anos, que após ter perdido o controle da direção capoto o veículo. O jovem foi atendido e avaliado pelos bombeiros e apresentava escoriações leves e um corte no braço. Ele foi transportado ao hospital do Gama, para uma avaliação médica mais detalhada pela equipe do SAMU.

Todos os envolvidos no acidente estavam conscientes, orientados e estáveis.

A PMDF foi acionada para o local.