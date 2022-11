PCDF deflagra Operação 3° Round em Goiânia

Nesta quinta-feira, 17, a PCDF com o apoio operacional da PCGO, cumpriu 17 mandados judiciais, sendo cinco prisões temporárias

Nesta quinta-feira, 17, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª DP, com o apoio operacional da Polícia Civil de Goiás (PCGO), cumpriu 17 mandados judiciais, sendo cinco prisões temporárias, cinco buscas e apreensões e sete sequestros de bens e valores.

A ação teve o objetivo de desarticular uma associação criminosa que aplicou pelo menos quatro golpes em vítimas do DF usando o WhatsApp para solicitar dinheiro.

O grupo é composto por cinco indivíduos, residentes em Goiânia, na faixa dos 25 anos. Dois deles eram os responsáveis pelo envio das mensagens e três pelo recebimento dos valores e posterior ocultação.

O grupo primeiramente coletava informações nas redes sociais dos alvos selecionados. Em razão da confecção do perfil social e identificação de parentes, os criminosos conseguiam descobrir os telefones de contato.

Os dados tem sido vendidos na internet a partir de vazamentos de bancos de dados públicos e de operadoras de telefonia. As vítimas eram contatadas e induzidas a fazer transferências aos envolvidos, que se passavam por algum parente, geralmente filhos e netos.

Quatro vítimas do DF — residentes no Lago Norte e Asa Sul — tiveram um prejuízo de cerca de R$ 45 mil reais. Todas elas residentes no Lago Norte e Asa Sul.

Todos os envolvidos foram presos e imediatamente recambiados de Goiânia ao DF. Eles foram indiciados por quatro imputações de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro com somatório de penas em abstrato de 40 anos de reclusão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esta é a décima operação deste ano e a terceira em Goiânia deflagrada pela 9ª DP com o objetivo de combater essas espécies de fraudes eletrônicas”, afirmou o delegado Erick Sallum. “Temos percebido uma diminuição de registros desses crimes na nossa circunscrição e atribuímos esse fato às ações e aos constantes alertas da PCDF à população”, concluiu o delegado.