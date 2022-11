Agentes autuam 32 motoristas no feriado por dirigirem alcoolizados

O Detran também promoveu neste final de semana prolongado algumas ações educativas para segurança no trânsito

As equipes de fiscalização de trânsito realizaram, no feriado da Proclamação da República (15), 140 abordagens e flagraram 32 condutores dirigindo sob influência de álcool nas vias do Riacho Fundo, Ceilândia, Águas Claras, Vicente Pires, Plano Piloto e São Sebastião.

As operações resultaram em 210 flagrantes de infrações diversas, além de oito condutores que não possuíam habilitação e 10 que estavam com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. No total, 12 veículos foram recolhidos ao depósito da autarquia. Além disso, um condutor foi encaminhado à delegacia, pois o teste de alcoolemia acusou índice considerado crime de trânsito, conforme previsto no artigo 366 do Código de Trânsito Brasileiro.

No fim de semana prolongado, o carro-chefe das ações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal foi a educação de trânsito. Diversas ações foram realizadas no sentido de orientar e sensibilizar condutores, ciclistas e pedestres sobre as regras básicas de segurança ao trafegar, seja de bike, a pé, de carro ou de moto.

No sábado (12), os educadores levaram apresentação teatral e os MCs do Trânsito Seguro, à Escola Classe 431 de Samambaia. Os artistas levaram a mensagem educativa em forma de rap, um modelo de ação educativa bem divertida e com bastante interação com a plateia. A atividade integrou a Ação Social da Secretaria de Saúde, ocorrida na QR 431 de Samambaia Norte.

No domingo (13), teve Circuito Palestra de Rua no Zoológico de Brasília. Já no feriado da Proclamação da República (15), o Detran participou da Ação Social por um Mundo Melhor, realizada para aproximadamente 400 moradores do Recanto das Emas, na quadra 206 da cidade.

Neste evento, as equipes abordaram temas relativos à segurança dos pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, com os grupos de teatro do Detran. Houve apresentação do Circo Teatro do Trânsito, apresentação de mímicos e contação de história Zeca a caminho da escola.

Nesta quarta-feira (16) de manhã, o Detran promoveu ação educativa na faixa de pedestre próxima ao terminal de ônibus de Sobradinho e na faixa de pedestre em frente ao Brasília Shopping. A autarquia está reforçando diariamente as ações com foco na travessia segura, orientando os pedestres sobre como atravessar com segurança e como se portar adequadamente nas vias, e os condutores, lembrando-os da vulnerabilidade do pedestre e da responsabilidade de cada um na preservação da vida no trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília