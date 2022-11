Lado norte do Túnel de Taguatinga tem 400 m pavimentados

Pista que vai da EPTG até a Avenida Elmo Serejo tem cerca de 1 km; faltam apenas 100 m para que metade dela esteja totalmente concretada

Faltam apenas 100 metros para que metade do lado norte do Túnel de Taguatinga esteja totalmente pavimentada. A pista por onde os veículos vão trafegar da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) até a Avenida Elmo Serejo já tem 400 m concretados. O trabalho está concentrado no trecho que começa na entrada da passagem e termina na altura da Avenida Comercial, conhecido como fase 1.

“Para revestirmos os 500 m, usaremos um total de 650 m³ de concreto”, explica o engenheiro civil André Borges, um dos responsáveis pela construção do Túnel de Taguatinga.

Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

Assim que a fase 1 estiver totalmente pavimentada, o serviço passará a ser feito na fase 2. O trecho mais próximo à saída do túnel não tem nenhuma das três faixas concretadas. “Vamos trabalhar primeiro em uma delas, para depois fazermos as outras duas”, conta André. “A máquina tem uma limitação de largura, não dá para revestir as três faixas ao mesmo tempo.”

A fase 3, porção central da passagem subterrânea, será pavimentada por último. “Ainda temos alguns poucos metros de barreira new jersey para construir neste setor”, explica. A new jersey é uma mureta de segurança multifuncional. Feita em concreto, ela resguarda a estrutura do túnel, mantendo as paredes intactas em caso de colisão.

O pavimento rígido foi escolhido para revestir as seis faixas de rolamento do Túnel de Taguatinga por conta de sua alta resistência. Produzido com concreto de cimento portland (CCP), o material tem vida útil até três vezes maior do que o pavimento flexível, feito de asfalto. Por isso seu uso é recomendado em vias de tráfego pesado e corredores exclusivos para ônibus (BRT).

Com informações da Agência Brasília