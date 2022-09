Colisão frontal entre caminhão e carro de passeio deixa uma pessoa morta na BR-080

Na madrugada desta quinta-feira, 29, o motorista de um carro de passeio morreu após colidir frontalmente com um caminhão na BR-080

Com o impacto da batida, a frente do carro de passeio ficou completamente esmagada e o condutor morreu no local.

Segundo o motorista do caminhão, o condutor do carro seguia na via oposta quando entrou de uma vez na pista onde o caminhão estava.