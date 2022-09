Confira a agenda dos candidatos ao GDF para esta quinta-feira (29)

Pesquisa Ipec divulgada na terça (27) mostrou Ibaneis Rocha com 43% das intenções de voto, enquanto Leandro Grass tem 16%

Faltando três dias para o primeiro turno das eleições de 2022, os candidatos ao Governo do Distrito Federal seguem se movimentando pela capital. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera das eleições, marcadas para o dia 2. Se for necessário, o 2º turno será no dia 30 do mesmo mês. Confira abaixo, por ordem alfabética, o que os candidatos que concorrem ao Palácio do Buriti farão nesta quinta-feira (29).

Coronel Moreno (PTB)

Agenda não divulgada.

Ibaneis Rocha (MDB)

9h30 : visita ao Varjão

: visita ao Varjão 19h : comício na Praça da Bíblia, em Ceilândia

: comício na Praça da Bíblia, em Ceilândia 21h30: jantar no Setor de Clubes Esportivos Sul

Izalci (PSDB)

11h : carreata no Paranoá

: carreata no Paranoá 12h30 : almoço com apoiadores, no Lago Norte

: almoço com apoiadores, no Lago Norte 14h30 : caminhada e carreata no Itapoã

: caminhada e carreata no Itapoã 16h : caminhada e carreata em São Sebastião

: caminhada e carreata em São Sebastião 18h30: encontro com apoiadores de São Sebastião

Leandro Grass (PV)

9h : caminhada e panfletagem, em Santa Maria

: caminhada e panfletagem, em Santa Maria 10h30 : caminhada e panfletagem, no Gama

: caminhada e panfletagem, no Gama 13h : caminhada e panfletagem, em Samambaia Sul

: caminhada e panfletagem, em Samambaia Sul 16h : caminhada e panfletagem, na Estrutural

: caminhada e panfletagem, na Estrutural 19h: reunião com apoiadores, em Planaltina

Leila do Vôlei (PDT)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

09h30 : caminhada no comércio local da Estrutural

: caminhada no comércio local da Estrutural 10h30 : conversa com moradores e lideranças de Santa Luzia, na Estrutural

: conversa com moradores e lideranças de Santa Luzia, na Estrutural 17h : sabatina em veículo de imprensa

: sabatina em veículo de imprensa 18h: panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto

Lucas Salles (Democracia Cristã – DC)

9h : caminhada no Setor Comercial Sul

: caminhada no Setor Comercial Sul 12h : live em canal no YouTube

: live em canal no YouTube 15h: caminhada em Planaltina

Keka Bagno (PSOL)

10h30 : ação no Setor Leste

: ação no Setor Leste 13h : encontro com apoiadores na Asa Norte

: encontro com apoiadores na Asa Norte 16h : samba da democracia, na Asa Norte

: samba da democracia, na Asa Norte 17h30: ação em centro universitário na Asa Sul

Paulo Octávio (PSD)

8h : caminhada no comércio local de Vicente Pires

: caminhada no comércio local de Vicente Pires 9h30 : café da manhã com policiais na Avenida Elmo Serejo, em Taguatinga

: café da manhã com policiais na Avenida Elmo Serejo, em Taguatinga 10h30 : sabatina com hoteleiros, na Asa Sul

: sabatina com hoteleiros, na Asa Sul 13h30 : caminhada no comércio local do Núcleo Bandeirante

: caminhada no comércio local do Núcleo Bandeirante 19h : visita a escolinha de futebol, em Samambaia Sul

: visita a escolinha de futebol, em Samambaia Sul 20h: evento na Vila Planalto

Robson da Silva (PSTU)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9h às 12h : caminhada e panfletagem na feira da Vila São José, em Brazlândia

: caminhada e panfletagem na feira da Vila São José, em Brazlândia 12h às 13h: panfletagem na escola CED 3 de Brazlândia

Teodoro da Cruz (PCB)