Zoológico de Brasília ganha animal ameaçado de extinção

Quem for ao Zoológico de Brasília poderá conhecer o mais novo integrante da família: o axolote. Ele é um anfíbio que está ameaçado de extinção, e ganhou um espaço no borboletário.

O axolote é cego e vive em ambientes escuros e de água doce. É uma espécie muito importante para a comunidade científica, já que possui uma alta capacidade regenerativa. Pode mexir entre 15 cm e 45 cm e, mesmo atingindo a maturidade sexual, permanece sempre no estado juvenil.

Ainda não foi escolhido um nome para o bichinho, que chegou em janeiro ao DF. Apesar de serem nativos do México, graças ao trabalho de pesquisadores, já podem ser encontrados ao redor do mundo.

Segundo Carlos Eduardo Nóbrega, diretor de Répteis, Anfíbios e Artrópodes do Zoológico, caso perca algum membro do corpo ou parcial dos órgãos, o animal tem a capacidade de regenerar 100% do local afetado, restaurando totalmente o local e suas funções.

Este axolote se junta a oiutros três que já tinham o Zoo de Brasília como casa, dois juvenis e uma fêmea adulta. Mas só um dos jovens machos está em exposição, enquanto os outros dois estão em outro local para reprodução – visando a conservação da espécie.

Para visitá-los, basta ir ao borboletário do Zoológico, de quarta a domingo, das 9h às 12h ou das 13h30 às 16h30.