Quatro pessoas são sufocadas em cisterna e duas morrem em Águas Claras

A tarde desta quarta-feira (28) foi marcada por uma tragédia em Águas Claras. Cinco pessoas trabalhavam em uma cisterna com cerca de 5 metros de profundidade, localizada no Residencial Santorini, na Q 208, quando quatro trabalhadores foram sufocados por gases no local, dois deles morreram.

Dos cinco trabalhadores, um estava do lado de fora do buraco e quatro estavam dentro. O homem que ficou do lado externo era um morador do edifício, de 49 anos, que foi orientado pelos outro quatro a não descer, pois alguns deles já estavam desmaiados lá dentro. Ao ouvir a informação, ele acionou o socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três vítimas entraram em Parada Cardiorrespiratória (PCR), uma foi revertida, mas outras duas faleceram.

Diante do cenário grave e sabendo do risco de o ambiente estar saturado por algum tipo de gás, os militares se equiparam com material de proteção respiratória e um deles desceu, ventilou o local e começou a preparar a primeira vítima para ser retirada.

O primeiro resgatado foi um homem de 28 anos, que já estava na saída da cisterna e apresentava dificuldade respiratória, ele foi encaminhado ao Hospital regional de Taguatinga (HRT).

O segundo foi um homem de 60 anos, que estava em PCR, ele foi atendido pelos bombeiros e pelo SAMU. No entanto, após uma hora de reanimação, não respondeu aos estímulos e faleceu no local.

O terceiro foi um homem de 24 anos, que também estava em PCR. Ele foi atendido e seu quadro foi revertido após 1 hora de reanimação. Ele foi encaminhado pelo helicóptero do CBMDF. Estava entubado, medicado e em estado crítico.

A última vítima retirada foi um homem, de 26 anos, em PCR. Infelizmente, seu quadro não foi revertido e o óbito foi declarado no local.

Em um vídeo divulgado pelos bombeiros da cena do acidente, os trabalhadores são vistos sendo resgatados e transportados em macas para as unidades médicas.

No áudio, aplausos podem ser ouvidos partindo das pessoas ao redor, que acompanhavam o resgate com aflição.

Nas imagens, também é possível ver o helicóptero usado no salvamento.

Segundo a corporação, somente a perícia irá determinar a causa desta fatalidade. Porém, os bombeiros observaram que além dos gases formados com o acúmulo de material orgânico, os trabalhadores usaram uma bomba de esgotamento movida a combustão.

O equipamento, quando queima o combustível, emite gases altamente tóxicos como o Monóxido e Dióxido de Carbono e pode ter sido um dos agravantes que causaram o incidente.

A perícia e o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), foram acionados para o local.