Colisão envolvendo três veículos na EPIA Sul, resulta em dois óbitos no Park Way

O Corpo de Bombeiros junto ao SAMU, atendeu a um ocorrência de colisão de três veículos na EPIA Sul resultando em dois óbitos

Na noite deste domingo, 17, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal junto ao SAMU, atendeu a um ocorrência de colisão de três veículos na EPIA Sul, DF 003, resultando em dois óbitos na altura da Quadra 26 do Park Way e sentido Plano Piloto.

O FIAT Mobi preto conduzido pelo Sr. A.L.S.G de 33 anos, chegou a capotar, ficando parado na via com as rodas para o ar. No carro havia duas crianças, o menor L. M. B. G. de 06 anos e o menino N. B. G. de 03 anos, ambos filhos do condutor.

Ao serem atendidos não foi constatado nenhum ferimento grave, apenas escoriações e dores, mesmo assim as crianças foram levadas ao Hospital de Base para uma avaliação médica.

O segundo veículo, um Toyota Corolla branco, era conduzido pela Sra. R. B. de 31 anos e como passageira sua irmã S. de 06 anos. A senhora estava consciente, porém instável. Ela foi transferida ao Hospital Regional de Taguatinga, reclamando de dores abdominais e com suspeita de fratura no membro superior.

O último veículo envolvido, era um Peugeot 207 branco, nele estava 4 pessoas, quando o socorro, uma estava do lado de fora do veículo e as outras ainda dentro. A sra C. M. L. A., grávida, de 32 anos estava presa as ferragens e outras duas adolescentes inconscientes sentadas no banco de trás. A gestante foi desencarcerada inconsciente e instável, ela foi transportada pelo SAMU para o hospital materno infantil, porém não resistiu aos ferimentos e foi óbito.

O senhor N. M. que estava fora do carro estava consciente, porém instável, apresentando suspeita de fratura na face e no membro superior esquerdo, sendo encaminhado ao Hospital Regional do Gama.

As adolescentes, não tiveram sua identificação revelada, a de 13 anos foi encaminhada ao HBB, inconsistente e instável. A outra de 12 anos teve uma PCR no local. As equipes iniciaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) e após alguns minutos, com o suporte avançado de vida, porém a menina não resistiu aos ferimentos sendo declarado óbito no local.

Ainda não se sabe como ocorreu o acidente.