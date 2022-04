Dois homens são autuados por invasão de terra pública em São Sebastião

Na manhã deste domingo, 17, a Polícia Militar atuou dois homens por parcelamento irregular do solo, no Morro Capão Cumprido, em São Sebastião

Na manhã deste domingo, 17, a Polícia Militar atuou dois homens por parcelamento irregular do solo, no Morro Capão Cumprido, em São Sebastião. Com eles foram apreendidos uma enxada, uma alavanca, uma foice, uma escavadeira manual, um facão e uma trena.

Os policiais, tanto do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) como do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), descobriram uma área na DF-473, que havia sofrido ação de supressão de vegetação nativa, emprego de fogo e apresentava demarcações com piquetes e estacas. Na área havia várias espécies arbóreas nativas foram cortadas, extensa supressão de vegetação nativa, emprego de fogo para impedir a regeneração da vegetação.

No primeiro patrulhamento pela área, os responsáveis não foram encontrados. Porém, ao voltarem ao local duas horas depois, os policiais encontraram dois homens, piquetando e escavando covas para fixar estacas no solo.

Os dois já tem passagem, um por uso e porte de substância entorpecente, exercício ilegal da profissão e furto. O outro, por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, resistência, uso e porte de substância entorpecente.

Os autores foram conduzidos à 30.ª DP para registro do fato, tendo sido registrada a ocorrência, que ficou em apuração por estar vinculada à perícia no local.