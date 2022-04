Adolescente morre esfaqueado em baile funk em Ceilândia

A vítima, identificada como Lucas, não suportou até o atendimento médico, e morreu ainda no local do evento. O caso é investigado pela 24ª DP

Na noite do último sábado (16/04), um baile funk em Ceilândia terminou em tragédia. Um adolescente, de apenas 15 anos, foi morto a facadas em uma festa que reuniu centenas de adolescentes e jovens na Chácara Capricho, no Incra 9. A vítima, identificada como Lucas, não suportou até o atendimento médico, e morreu ainda no local do evento. O caso, agora, é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) como homicídio.

Nas redes sociais, alguns dos presentes postaram inúmeros vídeos do baile, que estava repleto de bebidas alcoólicas e drogas. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Lucas foi esfaqueado por volta das 22h30 e veio à óbito logo em seguida.

Em um dos vídeos,o adolescente aparece ferido, deitado no chão do local e sendo socorrido por outras pessoas que estavam no espaço. Na internet, as pessoas cobraram e questionaram a falta de posicionamento dos organizadores do baile funk. “Um evento sem organização, com vários menores se drogando, a entrada de armas e a falta de segurança”, diz a publicação. No entanto, após a morte do adolescente, a página responsável pelo evento apagou o perfil.