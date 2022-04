Oportunidade: Bora trabalhar!

165 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (18). Setor de gastronomia se destaca com 60 oportunidades

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta segunda-feira (18), 165 vagas para quem procura uma colocação no mercado. São chances de emprego em 31 profissões diferentes, em diversas áreas de atuação. O setor gastronômico se destaca, oferecendo o maior número de oportunidades.

São mais de 60 vagas. Vinte para cozinheiro, com salário de R$ 1.308,96, mais benefícios; 20 para barman, com salário de R$ 1.308,96, mais benefícios; e outras 20 para auxiliar de barman, pagando R$ 1.308,96, mais benefícios. Para quem é auxiliar de cozinha, há seis vagas, com proventos variando de R$ 1.243 a R$ 1.271,78, mais benefícios.

O maior salário do dia é de R$ 3.600, mais benefícios, para a profissão de funileiro de automóveis. Há três oportunidades para quem é pintor de automóvel, com vencimento de R$ 3 mil, mais benefícios. E se você é operador de caixa e tem ensino médio completo, há 25 vagas com salário de R$ 1.243,20, mais benefícios.

Há boas oportunidades também para outras áreas de atuação. Para bombeiro hidráulico, são cinco oportunidades, sem exigência de escolaridade, com salário de R$ 1.870, mais benefícios, além de cinco vagas para carpinteiro, pagando também R$ 1.870, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, de 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília