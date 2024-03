Movimentação dos viajantes neste feriado

O feriado da Semana Santa é neste fim de semana, e a movimentação de quem vai viajar começa a partir desta quinta-feira (28). Na Rodoviária Interestadual de Brasília, é estimado pelo Consórcio Novo Terminal, que entre 28 e 29 de março, cerca de seis mil pessoas passem pelo estabelecimento, tendo as cidades do Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Caldas Novas e São Paulo como os destinos mais procurados. Já no Aeroporto de Brasília, entre os dias 28 de março e 1º de abril, pela Inframerica, é esperada a circulação de 175 mil passageiros durante o feriado de Páscoa. Os voos têm como destino em sua grande maioria, as regiões Sudeste e Nordeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife são os mais procurados nas datas.

Até o dia primeiro de abril, a previsão é de cerca de 24 mil passageiros saiam e cheguem à cidade pelo terminal rodoviário de Brasília. Além disso, segundo a concessionária que administra a Rodoviária Interestadual de Brasília, serão disponibilizados 71 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser colocados em operação.

A massoterapeuta Alessandra Silva Costa, 47 anos, está indo para o Paraná. Mas para ela, o feriado vai ser recheado de compromissos diferentes, já que está viajando para o casamento da filha, Giovanna. “Ela aproveitou essa data para que os familiares e amigos pudessem comparecer à cerimônia”, conta Alessandra.

Para ela, é uma mistura de sentimentos, estar a caminho do casamento da filha. “Ela pegou todo mundo de surpresa. Porque a gente esperava esse casamento para o final do ano, e eles anteciparam esse sonho deles”, afirma.

A costureira Maria da Paz Araújo, 62 anos, vai passar o feriado prolongado em Teresina, Piauí. Ela vai aproveitar que ficou sem trabalho por um período e aí vai visitar a família. “A gente aproveita para se reunir nesse período. Nossa tradição é de refeições sem carne vermelha em todo o feriado, incluindo o domingo de Páscoa”. Mas ela já garantiu o chocolate que vai levar para cada uma das crianças da família.

A estudante de fisioterapia, Júlia de Castro, 19 anos, vai encontrar a família em Unai, Minas Gerais. Julia acredita que nesse feriado, deve ficar quieta com os pais em alguma fazenda, e provavelmente participar dos ritos religiosos do feriado. “A minha família é católica, e eu vou junto no feriado, mas gosto mais do feriado pela folga, para ficar à toa. Apesar de que é sempre bom estar com a família”.

Segundo a Inframerica, estão previstos cerca de 1.300 pousos e decolagens para o feriado prolongado. Destes, seis são extras, incluídos na malha aérea do Distrito Federal para atender a demanda para a festividade.

A bióloga e técnica de enfermagem, Jamille de Assis Alexandre, 44 anos, está aproveitando o feriado para ir visitar o namorado que mora em São Paulo. “Vou passear, aproveitar mesmo o feriado e namorar um pouquinho”. O namoro à distância funciona para os dois, e um sempre está visitando o outro. “Depois dos 44 anos a gente quer um pouco mais de tranquilidade. Já vivemos nossos casamentos, ele já viveu o dele, eu já vivi o meu”. Ela está indo para o interior de São Paulo, onde conta que é mais tranquilo que a capital, por ser litoral.

A estudante de direito, Miriam Carvalho, de 21 anos, também está a caminho de São Paulo. Ela vai visitar o irmão, que mora na cidade metropolitana. “É que sempre que possível estou o visitando”. Neste feriado, ela vai aproveitar para passear e conhecer lugares que ainda não conhece na cidade grande. Miriam prefere morar em Brasília, mas os dias de folga e feriados são sempre com esse destino. “É muito bom para passear”.

A produtora cultural Joana Guimarães, 37 anos, quase perdeu o voo para São Paulo. “Eu tinha que embarcar às 15h45, mas o documento original do meu filho ficou em casa”. Mas ela conseguiu agendar o voo novamente, e não vai perder a viagem de folga, em que vai aproveitar para visitar a família de surpresa. Joana tenta sempre ir visitar a cidade onde nasceu, já que agora mora na capital do Brasil. “É quando vou, não faço roteiros, porque já conheço, vou no feeling mesmo”.

Nesse feriado, ela vai participar do almoço de Páscoa da família, enquanto o marido dela fica trabalhando em Brasília. Joana também vai comemorar com os parentes, o aniversário do filho Samuel, que está com 2 anos e meio, mas na data do aniversário mesmo, ele não poderia viajar. “E em comemoração a ele, vamos fazer uma exposição pequena no prédio da minha irmã, a ExposiSam”.

Fluxo de voos

Segundo a concessionária, o fluxo internacional pode ser maior durante esse feriado. São aproximadamente 7 mil passageiros previstos entre embarque e desembarques, com cerca de 48 pousos e decolagens. São seis destinos para o exterior partindo direto de Brasília: Lisboa, Buenos Aires, Orlando, Miami, Panamá e Lima.

A advogada Warla Magalhaes, 55 anos, vai passar o feriado em Miami. Ela vai ficar dez dias por lá, mas conta que não vai só a passeio. “Estamos indo para uma missão da igreja”, adiciona.

A maior movimentação começa nesta quinta-feira e sexta-feira das 7h às 10h, e das 17h às 21h. Já na segunda-feira, dia 1º de abril, o retorno do feriado, deve movimentar em torno de 40 mil pessoas ao longo do dia, com pico de fluxo das 7h às 10h.