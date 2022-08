Cobertura no Noroeste tem princípio de incêndio

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas teriam começado em uma enceradeira elétrica e um amontoado de fios

Uma cobertura na SQNW 104, no Noroeste, teve um princípio de incêndio durante a madrugada deste sábado (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas teriam começado em uma enceradeira elétrica e um amontoado de fios. O prédio está desabitado.

Com o início do fogo, o porteiro do prédio e um vizinho fizeram os primeiros combates às chamas com extintores.

Logo depois os militares chegaram e terminaram de combater o restante do incêndio. Posteriormente, foi feito o rescaldo pelas equipes.

A unidade habitacional foi deixada sob responsabilidade do engenheiro responsável pela obra no apartamento.