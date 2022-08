Futebol feminino: Legião FC inicia preparação para Candangão

“A gente conseguiu se classificar para a série A3. O nosso objetivo esse ano é estar entre os quatro e a gente tá treinando pra isso”

Por Ana Beatriz Martins, Pedro José Santana e André Luiz

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

Após eliminação na série A3 do Brasileirão Feminino, as atletas do Legião Feminino iniciam preparação para a disputa do torneio regional. As expectativas da comissão técnica e atletas são positivas para o restante da temporada. A meio campista Daiana reforçou o compromissos da equipe de tentar surpreender no torneio. “A gente conseguiu se classificar para a série A3. O nosso objetivo esse ano é estar entre os quatro e a gente tá treinando pra isso”.

O projeto do time feminino do Legião é o mais recente entre os oito participantes do Candangão Feminino de 2022, por isso a exigência da carga horária das atletas. O treino por setores no campo e a preparação física coletiva das jogadoras foi o foco da manhã desta sexta-feira (19/08).

Falta de incentivo

‘’Acredito que daqui a dois, três anos, o futebol feminino esteja em outro patamar, mas ainda faltam investimentos dos órgãos governamentais que podem apoiar o esporte’’. Atualmente o Banco de Brasília (BRB) é patrocinador de master de três equipes femininas (Cresspom DF, Minas Brasília e Real Brasília) do Distrito Federal, isso reflete no bom rendimento destas equipes nas competições e estrutura. Por outro lado, equipes como Estrelinha EC, Sobradinho e o próprio Legião não recebem o mesmo apoio.

Ainda sobre o tema, o técnico ressalta as consequências da falta de incentivo no DF. ‘’Na verdade, a gente não tem capital para investir e contratar atletas’’. ‘’Elas estão aqui porque acreditam no nosso trabalho, a única coisa que conseguimos disponibilizar é a passagem para virem treinar e algumas a gente ajuda com as cestas básicas porque sabemos das condições’’

Além das quatro linhas

A falta de investimento também espelha as condições individuais das atletas. A volante Dayara afirma que: ‘’É a minha paixão, se tivesse outra vida, eu faria tudo de novo do mesmo jeito. O esporte salva vidas, eu tive depressão e treinar no Legião me ajudou a superar. O foco é não desistir’’. Para comparecer aos treinos e manter a rotina na equipe, a meio campista, residente de Luziânia, precisa percorrer cerca de 60 quilômetros para chegar ao CT localizado no Setor de Clubes Sul.

Visibilidade do futebol feminino no DF

“Se voltar um pouco os olhos para o futebol feminino vão ver que aqui em Brasília, a gente vai ter além de grandes equipes, várias atletas. Tanto que hoje nós temos atletas de Seleção Brasileira que passaram por nossa escola, Vitorinha é um exemplo’’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Singo Santos divide a equipe para treino coletivo. Foto por: Pedro José Santana

A equipe do Legião estreia contra o Ceilândia no Candangão Feminino de 2022.